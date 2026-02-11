ÖPNV-Streik – darum geht es

Busse bleiben im Depot, U-Bahnen fahren nicht und Pendler frieren an den Haltestellen. Warum legt Verdi erneut weite Teile des öffentlichen Nahverkehrs lahm?
Wer aktuell vergeblich auf seinen Bus wartet, ist Opfer der sogenannten Tarifrunde TV-N (Tarifvertrag Nahverkehr). Anders als bei der Deutschen Bahn, wo oft die GDL verhandelt, geht es hier um den kommunalen Nahverkehr – also die Stadtwerke und Verkehrsbetriebe in Städten und Gemeinden. Es gibt drei Hauptgründe, warum Verdi die Muskeln spielen lässt.