ÖPNV: Stadtbahn Lucie: Matthias Knecht bringt Bürgerentscheid ins Spiel

Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht will den Gemeinderat Ende Oktober entscheidende Beschlüsse treffen lassen – dann könnte ein Bürgerentscheid folgen.
Oberbürgermeister Matthias Knecht hat in der Debatte um die geplante Stadtbahn Lucie im Kreis Ludwigsburg ausdrücklich einen Bürgerentscheid ins Spiel gebracht. Zwar betont er, dass der Gemeinderat als zentrales Gremium im Herbst 2025 über die Zukunft des Projekts entscheiden werde, doch er schließt eine direkte Abstimmung der Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburger nicht aus.