ÖPNV in Stuttgart: Linienbusse könnten künftig Verkehr auf der B 10 ausbremsen

Wenn es nach der ökosozialen Mehrheit im Gemeinderat geht, soll die Bus-Verbindung aus dem Hallschlag in die Cannstatter Altstadt verbessert werden. Allerdings gibt es ein Problem.
Wie kommt man mit dem öffentlichen Nahverkehr vom Hallschlag aus am Schnellsten in die Cannstatter Altstadt? Online-Kartendienste wie Google Maps empfehlen je nach Startpunkt meist, den Bus zu nehmen. Je nach Ziel verbunden mit einem rund zehnminütigen Spaziergang. Seit der Sperrung der maroden Rosensteinbrücke im Frühjahr 2022 enden die Linien 52 und 56 in der Neckarvorstadt. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann auf die Stadtbahn umsteigen, muss jedoch Umwege und längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen. Und daran soll sich nach den Plänen des städtischen Tiefbauamts bis zur Fertigstellung der neuen Rosensteinbrücke nichts ändern – voraussichtlich bis zum Jahr 2032.