ÖPNV in der Region Stuttgart: S-Bahn von Heimerdingen nach Vaihingen rückt näher

Eine neue S-Bahnlinie in der Region nimmt Gestalt an. Stuttgart steuert eine Million Euro bei, drei neue Halte in der Stadt sind geplant. Der Erhalt der Panoramabahn wäre gesichert.
Die Pläne für eine neue S-Bahnlinie zwischen Heimerdingen und Stuttgart-Vaihingen werden konkreter. Das Land, die Region, der Zweckverband Strohgäubahn sowie die Infrastrukturtochter der Südwestdeutschen Landesverkehrs-Gesellschaft (SWEG) schließen eine Rahmenvereinbarung, in der die nächsten Schritte zur Planung der neuen Verbindung festgezurrt werden. Es bleibt aber nicht bei Papieren und Absichtserklärungen. Die Stadt Stuttgart stellt für die nächsten Planungsphasen trotz knapper Kassen eine Million Euro zu Verfügung.