Öffentlicher Verkehr: Bald Italo-Fernzüge in Deutschland?

Der italienische MSC-Ableger will bei Siemens eine neue Zugflotte ordern und gegen die DB sowie Flixtrain antreten – doch der neue Wettbewerber wird bisher ausgebremst.
Deutschland könnte bald eine Milliardeninvestition und neue attraktive Angebote im Hochgeschwindigkeitsverkehr auf der Schiene bekommen. Das Bahnunternehmen Italo, das sich bereits in Italien gegen die dortige Staatsbahn Trenitalia durchgesetzt hat, will auch in Deutschland gegen die ICE-Flotte der Deutschen Bahn und gegen Flixtrain antreten, den bisher einzigen größeren Wettbewerber des hiesigen Staatskonzerns.