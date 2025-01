Öffentliche WCs in Stuttgart: Am Marienplatz gibt es neue selbstreinigende Toiletten

Erfreuliche Nachrichten für alle, die gerne in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs sind: Seit kurzem gibt es am Marienplatz eine neue öffentliche Toilette. Und es ist nicht einfach irgendein weiteres banales stilles Örtchen. Denn die neue kostenlos nutzbare sanitäre Anlage ist vollautomatisiert. Sowohl der Fußboden als auch die Sitzbrillen der Toiletten reinigen sich also komplett selbst, sobald die Kabine verlassen wurde.

Am Mittwoch der vergangenen Woche wurden von den insgesamt vier Toilettenkabinen am Marienplatz drei Unisex-Kabinen in Betrieb genommen. „Bei der barrierefreien Kabine muss noch ein technisches Problem gelöst werden. Sobald dieses behoben wurde, wird auch die vierte Kabine in den nächsten Tagen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt“, teilte die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS), die die Anlage betreibt, auf Anfrage unserer Redaktion mit.

35 weitere selbstreinigende WCs in Stuttgart sollen folgen

Damit hat Stuttgart nun drei solcher selbstreinigenden Toilettenanlagen. Neben der am Marienplatz gibt es laut der AWS bereits seit 2017 eine am Festplatz Hofen und seit 2020 eine am Kelterplatz Hofen. Doch dabei soll es nicht bleiben.

Von den insgesamt 72 öffentlichen WCs im Stuttgarter Stadtgebiet sollen bis Ende 2025 27 Säulentoilettenanlagen gegen moderne, vollautomatische Anlagen unterschiedlicher Größe ausgetauscht werden, teilt die AWS mit. Die Fertigstellung könne sich eventuell bis 2026 verzögern. Zusätzlich zu diesen 27 Toilettenanlagen, die ausgetauscht werden, sollen noch acht weitere neue Anlagen aufgestellt werden.

So viel hat die neue Toilette am Marienplatz gekostet

Diese Modernisierung lässt sich die Stadt Stuttgart auch einiges Kosten. „Die Toilette am Marienplatz hat etwa 290.000 Euro gekostet. Dazu kommen noch Kosten für den Tiefbau“, erklärt die AWS. Dabei sei der genaue Geldbetrag für ein solches WC vor allem von der Größe der Anlage abhängig. Die Investition scheint sich bisher jedoch zu lohnen, etwa 50 bis 80 Toilettengänge pro Tag und Anlage verzeichne die AWS derzeit.