Öffentliche Glückwünsche: Zum 21. Geburtstag: Niederländischer Palast feiert Prinzessin Alexia
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Prinzessin Alexia beim traditionellen Sommer-Fototermin. Foto: imago/ABACAPRESS / Bruno Press/ABACA

Am 26. Juni steht Prinzessin Alexia im niederländischen Königshaus im Mittelpunkt: Die zweitälteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima feiert ihren 21. Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte der Palast ein neues Foto, das erst vor Kurzem aufgenommen wurde.

Die niederländischen Royals feiern am heutigen Freitag Prinzessin Alexia: Die mittlere Tochter von König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) wird 21 Jahre alt. Der niederländische Palast gratuliert auf Instagram mit einem aktuellen Foto. Darauf lächelt Alexia in einem olivgrünen Kleid mit asymmetrischem Schnitt in die Kamera. Um ihre Taille ist ein brauner Gürtel gebunden, in der Hand hält sie eine Wildledertasche. "Prinzessin Alexia feiert heute ihren 21. Geburtstag", heißt es dazu, ergänzt von einem Konfetti-Emoji.

 

Die Aufnahme entstand beim jährlichen Sommer-Fotoshooting der Königsfamilie. Für den Fototermin kamen König Willem-Alexander, Königin Máxima und ihre drei Töchter Kronprinzessin Amalia (22), Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane (19) im Garten des Landguts Clingendael zusammen.

Alexia studiert in London

Alexia ist aktuell Studentin. Ende September 2024 begann sie am University College London ihr Studium in Wissenschaft und Technik für gesellschaftlichen Wandel. Wenig später wechselte sie zu Ingenieurwissenschaften. Schon vor dem Studium hatte sie einige Zeit in Großbritannien verbracht: Die Prinzessin absolvierte ihr Abitur an einer Schule in der walisischen Kleinstadt Llantwit Major. Anschließend legte sie ein Gap Year ein, das sie zum Reisen und Arbeiten nutzte.

Alexias ältere Schwester, Thronfolgerin Amalia, kann bereits auf ein abgeschlossenes Bachelorstudium in Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft zurückblicken. Derzeit sammelt sie als Werkstudentin Erfahrungen bei der niederländischen Luftwaffe und studiert gleichzeitig niederländisches Recht - ebenfalls wieder an der Universität Amsterdam. Prinzessin Ariane kündigte im April an, ab Herbst 2026 an der Technischen Universität Delft Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren.

 