1 Prinzessin Alexia beim traditionellen Sommer-Fototermin. Foto: imago/ABACAPRESS / Bruno Press/ABACA

Am 26. Juni steht Prinzessin Alexia im niederländischen Königshaus im Mittelpunkt: Die zweitälteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima feiert ihren 21. Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte der Palast ein neues Foto, das erst vor Kurzem aufgenommen wurde.











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Die niederländischen Royals feiern am heutigen Freitag Prinzessin Alexia: Die mittlere Tochter von König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) wird 21 Jahre alt. Der niederländische Palast gratuliert auf Instagram mit einem aktuellen Foto. Darauf lächelt Alexia in einem olivgrünen Kleid mit asymmetrischem Schnitt in die Kamera. Um ihre Taille ist ein brauner Gürtel gebunden, in der Hand hält sie eine Wildledertasche. "Prinzessin Alexia feiert heute ihren 21. Geburtstag", heißt es dazu, ergänzt von einem Konfetti-Emoji.