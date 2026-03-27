Öffentliche Anschuldigungen: Anwaltskosten im Fokus – Streit im Beilsteiner Rathaus eskaliert

Mehr Transparenz oder unnötiger Aufwand? In Beilstein entzündet sich ein öffentlich ausgetragener Streit zwischen Freier Wählervereinigung und Bürgermeisterin Barbara Schoenfeld.
Schon seit Jahrzehnten gilt die Stadt Beilstein als schwieriges kommunalpolitisches Pflaster. Hier wird engagiert debattiert und auch offen Kritik geäußert. Das bekommt auch Bürgermeisterin Barbara Schoenfeld zu spüren, die seit 2021 im Amt ist und sich immer wieder mit kritischen Stimmen aus Bürgerschaft und Gemeinderat auseinandersetzen muss.