Oberliga TSV Schmiden: Gegen das Ligaschlusslicht ist am Ende der Turbogang vonnöten

Die Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Samstag beim Tabellenletzten TSV Altensteig mit 36:32 und sind nur noch einen Schritt entfernt vom Aufstieg in die Regionalliga.
Wenn der Tabellenletzte in der Oberliga locker aufspielt und der Tabellenführer ein bisschen verkrampft auftritt, dann kann sich daraus durchaus eine spannende Begegnung entwickeln. So geschehen am Samstagabend vor den 160 Zuschauern in der Eichwaldhalle in Altensteig. Der Ligaprimus TSV Schmiden gastierte beim TSV Altensteig, gegen den er das Hinspiel gewonnen hatte, und tat sich bis kurz vor Schluss schwer. Das lag sicherlich am locker aufspielenden Gegner, das lag aber in erster Linie daran, dass die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak nicht richtig ins Spiel gefunden hatte. Am Ende allerdings setzte sich der Aufstiegsanwärter doch mit 36:32 (17:17) durch und ist damit nur noch einen Schritt vom Sprung in die Regionalliga entfernt. „Als wir hochgeschaltet haben, konnten wir uns absetzen. Aber es war kein schönes Spiel. Egal, Hauptsache gewonnen“, sagte Richard Babjak.