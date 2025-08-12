Oberlandesgericht Stuttgart: Tränen im Mordprozess um Polizisten Rouven Laur

Der Polizist Rouven Laur wurde im Mai 2024 bei einer Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz tödlich verletzt. Nun sprechen seine Mutter und Schwester vor Gericht.
Petra Laur trägt Schwarz während sie über ihren toten Sohn spricht. Die 65-Jährige beschreibt Rouven Laur als beliebten jungen Mann, der sportlich war, gerne kochte und sich mit seiner Arbeit als Polizist identifizierte. „Er war das Ideal für diesen Beruf, er hatte Disziplin und ist dabei Mensch geblieben“, sagt sie im Verfahren nach der tödlichen Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz. Während sie spricht, bricht ihr mehrfach die Stimme. „Es fehlen mir so sehr meine Gespräche mit ihm.“ Sie bricht in Tränen aus.