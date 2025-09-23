Oberlandesgericht Stuttgart: Lidl-Plus-App: Klage der Verbraucherschützer abgewiesen

Diverse Handelsketten bieten App-Rabatte im Tausch gegen persönliche Daten an. Werden die Verbraucher ausreichend informiert? Ja, meint das Oberlandesgericht Stuttgart im Fall Lidl.
Viele große Handelsketten nutzen die digitalen Möglichkeiten, um Vorteile für sich und den Kunden miteinander zu verbinden: Wer sich auf einer App registriert, kann Bonus- und Treueprogramme nutzen. Nicht immer geht es ausreichend transparent zu. So ist auch der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) gegen die Lidl-Plus-App vor Gericht gezogen. Freilich erfolglos: Der Verbraucherrechtssenat des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart hat die Unterlassungsklage am Dienstag in erster Instanz abgewiesen – die App kann bleiben, wie sie ist.