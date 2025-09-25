Obdachloses Tier in Stuttgart: Nach Flyer-Aufruf: Zahlreiche Hilfsangebote für Streuner-Katze aus Botnang

Nachdem eine Anwohnerin in Botnang eine Flyer-Aktion für die obdachlose Katze Maralie gestartet hat, erhält sie ein überwältigendes Feedback. Wo das Tier im Winter nun unterkommen kann.
Damit die obdachlose Katze Maralie, die in Stuttgart-Botnang zu Hause ist, im Winter einen Rückzugsort vor der Kälte bekommt, hat eine Anwohnerin kürzlich eine Flyer-Aktion gestartet. Mit überwältigendem Feedback, wie sich nun zeigt. „Es haben sich unglaublich viele Leute gemeldet – darunter waren auch zahlreiche Zuschriften mit der Frage, ob man sich finanziell beteiligen kann“, erzählt Birgit G. aus Botnang.