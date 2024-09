Warum so viele junge Menschen von Wohnungsnot bedroht sind

1 Betrunkener Jugendlicher schläft an einen Mülleimer gelehnt vor einem Bahnhof (Archivbild). Foto: Imago/momentphoto/Röhner

Obdachlosigkeit in Deutschland: Da denken viele zuerst an alkoholkranke Männer, Drogensüchtige und verschuldete Menschen. Doch immer mehr Jugendliche und selbst Kinder landen und leben auf der Straße. Experten schlagen deshalb Alarm.











Wohnungsnot ist nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) auch bei jungen Menschen ein Problem. Rund 16 Prozent der Menschen, die sich 2022 in Wohnungsnotfällen an freie Einrichtungen wandten, waren unter 25 Jahre alt, wie die BAGW in Berlin am Montag (9. September) mitteilte.