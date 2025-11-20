Seltener Auftritt inmitten seiner Krebsbehandlung: Joe Biden verbrachte seinen 83. Geburtstag bei der Trauerfeier für Dick Cheney. Er war einer der wenigen ehemaligen Präsidenten, die der Einladung folgten oder eingeladen waren.
Seit dem Ende seiner Präsidentschaft und dem Bekanntmachen seiner Krebserkrankung hat sich Joe Biden nur selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Ausgerechnet an seinem 83. Geburtstag absolvierte der ehemalige US-Präsident jetzt einen Auftritt. Am Donnerstag besuchte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill Biden (74) die Trauerfeier des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney (1941-2025).