Schon nach seinem zweiten Wochenende im Kino: "Der Super Mario Galaxy Film" hat einen besonderen Meilenstein erreicht. Nur ein Film war 2026 weltweit erfolgreicher. Der Triumph sorgt für den lukrativsten Jahresbeginn seit der Corona-Pandemie.

Nach starkem Start an den Osterfeiertagen hat "Der Super Mario Galaxy Film" nachgelegt. Am zweiten Wochenende setzte die Videospiel-Adaption weltweit weitere 84 Millionen US-Dollar um. Damit liegt das Animationsspektakel nun global gesehen bei einem Einspielergebnis von 628,765 Millionen US-Dollar.

Die Fortsetzung von "Der Super Mario Bros. Film" (2023) ist der erste Hollywood-Film, der dieses Jahr die Grenze von 600 Millionen Dollar überschritten hat. Erfolgreicher ist im Jahr 2026 nur ein chinesischer Film. "Pegasus 3" spielte knapp 641 Millionen Dollar ein.

Dank Mario und "Der Astronaut": Bester Jahresanfang seit Corona-Pandemie

Selbst der Sci-Fi-Hit "Der Astronaut - Project Hail Mary" mit Ryan Gosling (45) hat den Meilenstein von 600 Millionen Dollar noch nicht erreicht. Nach etwa einem Monat in den weltweiten Kinos hat das Weltraumabenteuer immerhin die Schallmauer von 500 Millionen US-Dollar durchbrochen.

Dem Doppelerfolg von Super Mario und Ryan Gosling sei Dank: Das Kinojahr 2026 verspricht, das lukrativste seit dem Beginn der Corona-Pandemie zu werden, zumindest in den USA. 2,11 Milliarden US-Dollar setzten Filme in den Vereinigten Staaten zum Stand Anfang April um. Laut dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" ist dies im selben Zeitraum eine Verbesserung zum Vorjahr um 23,5 Prozent. Seit 2019, also dem letzten Jahr vor dem Beginn der Corona-Pandemie, startete kein Kinojahrgang erfolgreicher.

"Der Super Mario Galaxy Film" hatte an seinem ersten Wochenende weltweit 372,5 Millionen US-Dollar eingespielt. Dabei profitierte er von dem langen Osterwochenende. Seit "Avatar: Fire and Ash" war kein Film mehr so stark gestartet. Dem dritten Teil von James Camerons Sci-Fi-Saga spielten ebenfalls Feiertage in die Karten: Er lief zu Weihnachten 2025 an.