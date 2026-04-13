Schon nach seinem zweiten Wochenende im Kino: "Der Super Mario Galaxy Film" hat einen besonderen Meilenstein erreicht. Nur ein Film war 2026 weltweit erfolgreicher. Der Triumph sorgt für den lukrativsten Jahresbeginn seit der Corona-Pandemie.
Nach starkem Start an den Osterfeiertagen hat "Der Super Mario Galaxy Film" nachgelegt. Am zweiten Wochenende setzte die Videospiel-Adaption weltweit weitere 84 Millionen US-Dollar um. Damit liegt das Animationsspektakel nun global gesehen bei einem Einspielergebnis von 628,765 Millionen US-Dollar.