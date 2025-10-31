Noch mehr Helene Fischer im Jahr 2026: Für die "360° Stadion Tour" der Schlagerqueen kommen zwei weitere Konzerte hinzu. Diese beiden Städte dürfen sich freuen.

Wenn Helene Fischer (41) auf große Stadion-Tour geht, sind die heißbegehrten Ticktes schnell Mangelware oder gar vollständig vergriffen. Weil es für die zwölf bereits angekündigten Auftritte ihrer "360° Stadion Tour 2026" bestenfalls noch einige Restkontingente gibt, aber deutlich mehr Helene-Fans ohne Ticket sind, wurden nun zwei weitere Shows angekündigt. Freuen dürfen sich Anhänger aus Köln, Frankfurt und/oder Umgebung: Am 19. Oktober tritt die Schlagerqueen noch ein weiteres Mal in Frankfurt (Deutsche Bank Park) auf, wo sie bereits am 20. Juni ein Konzert gespielt haben wird.

Ebenfalls beehrt sie am 26. Oktober auch Köln erneut wieder, im dortigen Rhein Energie Stadion ist sie im Laufe ihrer Tour erstmals am 27. Juni zu sehen und zu hören. In beiden Fällen beginnt der Kartenvorverkauf laut offizieller Homepage am 5. November um jeweils 10:00 Uhr.

Damit ist die Gesamtzahl der Konzerttermine nun schon auf 14 angestiegen. Ob womöglich noch mehr dazu kommen werden? Ursprünglich sollten die "360° Stadion Tour" im kommenden Jahr lediglich neun Shows umfassen.

Schon 2024 kamen im Herbst neue Termine hinzu

Fast genau vor einem Jahr hatte der Schlagerstar schon "großartige Neuigkeiten für euch! Mit ganzem Herzen und voller Vorfreude darf ich euch heute etwas Besonderes ankündigen: Zusätzliche Tour-Termine 2026!", hieß es auf Fischers offiziellem Instagram-Account. Damals waren sogar drei neue Termine hinzugefügt worden: Ein Konzert am 10. Juni im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden, eines am 7. Juni in der Heinz von Heiden Arena in Hannover sowie ein zweiter Gig am 3. Juli im Hamburger Volksparkstadion, wo sie einen Tag später noch einmal auftreten wird.

Das Konzert in Dresden am 10. Juni wird somit eine besondere Ehre zuteil, es stellt den neuen Auftakt der Tour dar. Ursprünglich sollte es erst am 13. Juni im Olympiastadion in Berlin losgehen. Mitte Juli wird Fischer dann noch ihre österreichischen Fans in Wien (Ernst-Happel-Stadion) und ihre Anhänger aus der Schweiz in Zürich (Stadion Letzigrund) beehren. Am 17. Juli geht es dann noch nach München in die Allianz-Arena, ehe eine Pause bis zu den neuen Oktober-Terminen erfolgt.