Noch mehr Helene Fischer im Jahr 2026: Für die "360° Stadion Tour" der Schlagerqueen kommen zwei weitere Konzerte hinzu. Diese beiden Städte dürfen sich freuen.
Wenn Helene Fischer (41) auf große Stadion-Tour geht, sind die heißbegehrten Ticktes schnell Mangelware oder gar vollständig vergriffen. Weil es für die zwölf bereits angekündigten Auftritte ihrer "360° Stadion Tour 2026" bestenfalls noch einige Restkontingente gibt, aber deutlich mehr Helene-Fans ohne Ticket sind, wurden nun zwei weitere Shows angekündigt. Freuen dürfen sich Anhänger aus Köln, Frankfurt und/oder Umgebung: Am 19. Oktober tritt die Schlagerqueen noch ein weiteres Mal in Frankfurt (Deutsche Bank Park) auf, wo sie bereits am 20. Juni ein Konzert gespielt haben wird.