Schon vor vier Jahren ist Schauspieler James McAvoy zum zweiten Mal Vater geworden. Offiziell bestätigt hat der schottische Mime das aber erst jetzt.
Hollywoodstar James McAvoy (46) ist zum zweiten Mal Vater geworden - und das schon vor vier Jahren. Der schottische Schauspieler hat gemeinsam mit seiner Frau Lisa Liberati einen Sohn bekommen, bestätigte er erstmalig in einem Interview mit dem britischen "Guardian". Es ist McAvoys erstes Kind mit Liberati und sein zweites insgesamt. Sein erster Sohn Brendon, 15, stammt aus seiner Ehe mit Schauspielerin Anne-Marie Duff (55).