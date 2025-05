Nürtingen: Schlägerei mit Baseball- und Hockeyschläger

1 Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Eibner

Eine Auseinandersetzung in Nürtingen fordert zwei Verletzte. Dabei kommen auch ein Baseball- und ein Hockeyschläger zum Einsatz.











Nach einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend auf einem Sportgelände in der Mühlstraße ermittelt die Kriminalpolizei Esslingen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen mehrere Jugendliche. Kurz vor 20 Uhr hatten sich laut Polizei mehrere Personen zweier Jugendgruppen zur Beilegung einer vorangegangenen Streitigkeit getroffen. Das Gespräch mündete jedoch in einen erneuten, zunächst verbalen Streit und im weiteren Verlauf in eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten.