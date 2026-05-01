Nazi-Drama, "Star Wars"-Abenteuer oder doch lieber einen Schafskrimi? Der Mai hält ein höchst abwechslungsreiches Angebot für Kinofans bereit.
Vielfältiger könnte das Kinoangebot wohl nicht sein im Mai. Eine mit Hollywoodstars gespickte Krimi-Fantasy-Komödie, basierend auf der gleichnamigen deutschen Romanvorlage "Glennkill: Ein Schafskrimi". Mit "Nürnberg" eine ebenfalls internationale Produktion über die deutschen Gräueltaten während des Zweiten Weltkriegs, in der sich Russell Crowe (62) als Hermann Göring zu verantworten hat. Und das erste "Star Wars"-Abenteuer auf der Leinwand seit rund sieben Jahren - dem ungleichen wie liebenswerten Duo "The Mandalorian and Grogu" sei Dank.