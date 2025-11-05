Serkan Yildirim aus Herrenberg: Das erste Opfer der rechten Terrorgruppe NSU kämpft darum gehört zu werden

In Dresden beginnt der vielleicht letzte NSU-Prozess. Doch das erste Opfer der rechtsextremen Terrorserie, Serkan Yildirim, wird auch diesmal vom Gericht übergangen.
Als Serkan Yildirim seine neu eröffnete Gaststätte „Sonnenschein“ betritt, ist es in Nürnberg ausgesprochen trüb und für einen Sommertag viel zu kühl. Am Vorabend ist Eröffnung gefeiert worden, bis um 3 Uhr nachts eine Polizeistreife kam. Man gratuliere zur Eröffnung, allerdings solle doch bitte die Sperrstundenregelung beachtet werden, forderten die Beamten. Jetzt will Serkans Mutter gleich mit dem Aufräumen anfangen.