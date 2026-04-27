NSU-Morde und Rechtsextremismus: Neues Portal informiert über rechtsextreme Gewalt in Deutschland

Die Mordserie der Neonazi-Terrorgruppe NSU ist vielen noch im Bewusstsein. Andere Taten sind es hingegen kaum. Ein neues Online-Angebot bietet einen Überblick über rechtsextreme Gewalt.

Ein neues Online-Portal informiert über rechtsextreme Gewalt wie die NSU-Morde in Deutschland. Unter www.themenportal-rechtegewalt.de können Interessierte zu einschlägigen Gewalttaten seit 1945 recherchieren. Geplant ist ein weiterer Ausbau des digitalen Angebots, wie das Bundesarchiv am Montag mitteilte. Es zählt zusammen mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg und dem Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur zu den Trägern des Projekts.

"Das Portal 'Rechte Gewalt' leistet einen wichtigen Beitrag zur Dokumentation und Aufarbeitung in Deutschland sowie zur Sensibilisierung mit Blick auf fremdenfeindliche und rechtsextremistische Entwicklungen in der Gegenwart", sagte der Präsident des Bundesarchivs, Michael Hollmann.

"Opfer sind nicht vergessen"

Der Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg, Gerald Maier, sagte, mit dem Portal würden die Opfer der Morde des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) und auch alle anderen Opfer rechtsextremer Gewalt Teil der deutschen Erinnerungskultur: "Sie sind nicht vergessen." Auch die juristische Verfolgung der Taten werde dokumentiert.

In der ersten, nun freigeschalteten Stufe bilden einige Dossiers einen inhaltlichen Schwerpunkt. Sie beschäftigen sich etwa mit den Pogromen in Erfurt 1975 und Rostock-Lichtenhagen 1992, Anschlägen aus den 1980er Jahren und mit zwei NSU-Morden. Das Portal gibt auch einen Überblick über wichtige Archivunterlagen zu den jeweiligen Taten.