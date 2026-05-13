NS-Opfer in Stuttgart: Elf Stolpersteine und eine Schwelle – die Schicksale hinter den Namen

Am 19. Mai wird sich die Zahl der Stolpersteine in Stuttgart auf 1077 erhöhen. Zum ersten Mal wird in der Landeshauptstadt auch eine Stolperschwelle verlegt.
Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, werden in Stuttgart Stolpersteine für Menschen verlegt, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden – verbunden jeweils mit einer kleinen Gedenkzeremonie. Das ist ein Verdienst der Mitglieder der Stuttgarter Stolperstein-Initiativen, die zuvor oft monatelang zu den einzelnen Biografien recherchiert haben. Sie machen damit die Menschen hinter den Namen sichtbar. Diesmal elf an der Zahl.