1 Malerisch: das alte „römische Gasthaus“ in den Hohenheimer Gärten. Foto: Wilhelm Mierendorf

Wo befinden sich die schönsten deutschen Parks? Das wollte ein Onlineportal wissen. Ergebnis: An einem Park im Süden Stuttgarts führt für Parkliebhaber kein Weg vorbei.











Spitzennoten für die Hohenheimer Gärten: Bei einer bundesweiten Bewertung von Parklandschaften belegen sie Platz fünf hinter Planten un Blomen in Hamburg, dem Muskauer Park in Bad Muskau in Sachsen, der Eremitage in Bayreuth und Altenstein im thüringischen Bad Liebenstein. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Vergleichsportals Testberichte.de, das nach eigenen Angaben Online-Bewertungen zu rund 1800 Parks in Deutschland ausgewertet hat, darunter 220 in Baden-Württemberg.