Es war einiges geboten an Heiligabend und Weihnachten in den Notaufnahmen der Stuttgarter Kliniken. Jeweils bis zu 160 Patienten sind an den drei Tagen gekommen.
Vor dem Weihnachtsfest ausreichend gesundheitlich vorzusorgen – das ist offensichtlich vielen schwer gefallen: In den Notaufnahmen der Stuttgarter Kliniken sind über die Feiertage besonders viele Menschen mit Influenza vorstellig geworden: „Man merkt schon, dass die saisonale Grippe-Impfung und auch die Covid-Impfung gesellschaftlich an Bedeutung verloren haben“, bilanziert die Leitende Notärztin Natalie Küper am zweiten Weihnachtsfeiertag im Marienhospital Stuttgart.