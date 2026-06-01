Not Suitable for Work: Neue Serie über die Tücken des Berufseinstiegs

Der Wecker klingelt zu einer unchristlichen Zeit, der Haushalt und das Sozialleben bleiben auf der Strecke, dafür steigen Leistungs- und Erwartungsdruck - oder anders ausgedrückt: Herzlich willkommen im Berufsleben! Wer erinnert sich nicht an die eigenen, mitunter steinigen Anfänge im Arbeitsalltag zurück oder blickt ihnen noch mit einer gewissen Furcht entgegen?

Die neue Serie "Not Suitable for Work", die ab dem 2. Juni auf Disney+ startet, widmet sich einer fünfköpfigen Gruppe aus Freunden, die genau an dieser wegweisenden Kreuzung des Lebens steht. Gekommen ist die launige Idee über die "Generation arbeitsunfähig" einer Frau, die sich bestens mit dem alltäglichen Wahnsinn am TV-Arbeitsplatz auskennt: "The Office"-Ikone Mindy Kaling (46).

Willkommen in Murray Hill! Darum geht es

"Wenn du nicht selbst dominierst, dann wirst du überrollt", ist sich Berufseinsteigerin AJ Pascarelli (Ella Hunt, 28) sicher. Entsprechend "alpha" will sie an ihrem ersten Arbeitstag als Analystin in einer renommierten Investmentbank in New York City auftreten. Was ihr selbstverständlich komplett misslingt und sie in den Augen ihres adretten Chefs Bill Gibson (Jay Ellis, 44) umgehend in ein schlechtes Licht zu rücken scheint.

Auch bei ihren Freunden gestaltet sich der Jobeinstieg beschwerlich. Kel Washington (Nicholas Duvernay, 26) kippt an seinem ersten Tag als Assistenzarzt um, Abhinaya "Abby" Chilukuri (Avantika, 21) muss sich als neue Assistentin einer Celebrity-Stylistin sogleich einen Vortrag über sexuelle Belästigung ("Hände weg von den Mitarbeitern!") anhören und Finanzberater Davis Beau Bradley Barrett III. (Will Angus, 27) führt sich noch immer auf wie zu wildesten Campus-Zeiten. Einzig dem Nepo-Baby Josh Teitelbaum (Jack Martin, 27) fliegt vermeintlich alles zu - mit Ausnahme des Respekts seiner Kollegen.

Maloche-Neulinge statt Kopierer-Veteranen

In "The Office" - ob nun das britische Original oder das US-Remake mit Mindy Kaling - ging es vornehmlich um die vom Büroalltag gezeichneten Veteranen am Kopierer. Von daher verwundert es nicht, dass Kaling die Idee zu "Not Suitable for Work" kam, schließlich war sie zu Beginn der Kultserie mit Steve Carell (63) und John Krasinski (46) selbst erst Mitte 20.

Für sie stellt "Not Suitable for Work" die logische Fortsetzung ihrer autobiografischen Reise im Showgeschäft dar, die sie zuvor als Drehbuchautorin von "Noch nie in meinem Leben" und "The Sex Lives of College Girls" verarbeitet hatte. Im Kern sei "Not Suitable for Work" folglich "die Serie über die ehrgeizige, etwa 20-jährige Mindy ohne Perspektive, die in die große Stadt zieht und versucht, Karriere zu machen". Entsprechend viele eigene Erfahrungen und erlebte Anekdoten dürften es in ihre Serie geschafft haben, die sie selbst als ihr bislang lustigstes Projekt anpreist - und das will durchaus etwas heißen.

Wer sich also auf unterhaltsame Weise und anhand einer charmanten neuen Freundesclique davon überzeugen will, dass das Gras auch auf anderen Berufsfeldern nicht unbedingt grüner ist, sollte sich den 2. Juni im Terminkalender markieren. Dann startet "Not Suitable for Work" auf Disney+ mit den ersten drei Episoden, danach geht es im wöchentlichen Rhythmus mit zwei neuen Folgen weiter. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich also zuverlässig auf Doppelschichten von AJ Pascarelli und Co. freuen.