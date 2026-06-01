Not Suitable for Work: Neue Serie über die Tücken des Berufseinstiegs

Wenn sich "The Office"-Star Mindy Kaling dem Thema Berufseinstieg annimmt, ist Unterhaltung garantiert. Den Beweis erbringt sie als Schöpferin der Comedyserie "Not Suitable for Work" auf Disney+.
Der Wecker klingelt zu einer unchristlichen Zeit, der Haushalt und das Sozialleben bleiben auf der Strecke, dafür steigen Leistungs- und Erwartungsdruck - oder anders ausgedrückt: Herzlich willkommen im Berufsleben! Wer erinnert sich nicht an die eigenen, mitunter steinigen Anfänge im Arbeitsalltag zurück oder blickt ihnen noch mit einer gewissen Furcht entgegen?