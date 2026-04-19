Am Sonntag transportiert eine 84 Jahre alte, 2000 PS starke Dampflok Eisenbahn-Fans vom Stuttgarter Hauptbahnhof hinauf nach Vaihingen. Wir sind mitgefahren.
Viele Familien und Eisenbahnfans strömten am Sonntag zum Hauptbahnhof: Mit einer 84 Jahre alten Dampflok ging es insgesamt vier Mal über die aussichtsreiche Panoramabahn nach Vaihingen und zurück. Das ließ sich auch Familie Wendl nicht nehmen: Eingefleischte Eisenbahn-Fans seien sie eigentlich nicht, verraten sie auf Nachfrage. Aber die vierköpfige Familie wohnt in Stuttgart direkt an der Gäubahn. Und wenn dort, was nicht allzu oft vorkommt, in der Vergangenheit mal eine Dampflok unterwegs war, hatten sie das Spektakel immer nur aus dem Fenster betrachtet. Das sollte sich am Sonntag zum ersten Mal ändern.