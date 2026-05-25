Norwegische Royal krankgeschrieben: Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz bei Königin Sonja festgestellt

Norwegens Königin Sonja ist wegen Vorhofflimmerns und Herzinsuffizienz für eine Woche krankgeschrieben. Eine geplante Reise durch vier Gemeinden muss sie absagen - König Harald reist allein.
Königin Sonja von Norwegen (88) muss kürzertreten. Nach Untersuchungen wurde bei der 88-Jährigen Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz festgestellt - der Palast teilte mit, dass sie für eine Woche krankgeschrieben sei. Eine Krankenhauseinweisung sei nicht nötig, Sonja werde die Zeit zu Hause verbringen. Im Vordergrund stehen laut Palast Ruhe und die Anpassung ihrer Medikation.