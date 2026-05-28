Norwegische Königsfamilie: Königin Sonja von Norwegen wegen Herzproblemen im Krankenhaus

Erst wurde sie krankgeschrieben, durfte aber zuhause bleiben. Doch jetzt musste Königin Sonja von Norwegen ins Nationalkrankenhaus eingeliefert werden. Der Grund sind Herzprobleme.
Neue Sorgen um Königin Sonja (88): Der norwegische Hof hat am Mittwochabend bekanntgegeben, dass die 88-Jährige ins Nationalkrankenhaus eingeliefert worden ist. Laut Mitteilung des Palastes leidet die Königin "unter Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz". Sie wird demnach "für einige Tage zur Untersuchung und Beobachtung stationär aufgenommen", wie es in dem Statement heißt.