Norddeutschland: Känguru hoppelt durch niedersächsische Obstplantage

1 Das Känguru war auf einer Obstplantage unterwegs. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp Schulze

Eine für Norddeutschland eher untypische Tierart hat im Landkreis Stade für Aufsehen gesorgt. Ein Känguru war dort am Freitag auf einer Obstplantage unterwegs.











Eine für Norddeutschland eher untypische Tierart hat im Landkreis Stade für Aufsehen gesorgt. Ein herrenloses Känguru war dort am Freitag auf einer Obstplantage unterwegs: Polizei und Ordnungsamt konnten das Tier schließlich betäuben, einfangen und in den Serengetipark nach Hodenhagen transportieren, wie die Polizei am Freitagabend bekannt gab. An der Einfangaktion waren den Angaben zufolge auch der hinzugerufene Zoodirektor und der Tierarzt des Wingster Waldzoos beteiligt.