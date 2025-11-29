Die Adventszeit dürfte für Bjarne Mädel privat etwas stressiger werden. Denn beim Schauspieler ist Kisten packen angesagt. Noch vor Weihnachten will er nach 19 Jahren von Berlin zurück in seine Heimat Hamburg ziehen.
Bjarne Mädel (57) ist in Hamburg geboren und teilweise auch aufgewachsen. Von 2011 bis 2018 spielte er in der Serie "Der Tatortreiniger" den Hanseaten Heiko "Schotty" Schotte. Doch zuletzt lebte er fast 20 Jahre lang in Berlin. Wie der Schauspieler jetzt aber in der "NDR Talk Show" (freitags, 22 Uhr, NDR-Fernsehen) verriet, kehrt er bald in seine Heimatstadt zurück.