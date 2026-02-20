NLZ der Stuttgarter Kickers: Nach sechs Jahren endet Ära von Norbert Stippel bei den Blauen

Norbert Stippel hört nach sechs Jahren als Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) der Stuttgarter Kickers auf. Das Bedauern im Verein ist groß, die Nachfolge offen.

Er steht für respektvolles Miteinander und für vertrauensvolle Kommunikation. Norbert Stippel hat das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der Stuttgarter Kickers sportlich, strukturell und personell weiterentwickelt, mit seinem Fachwissen und seinem pädagogischen Geschick sechs Jahre lang geprägt. Doch im Sommer ist für Norbert Stippel als Sportlicher Leiter des NLZ Schluss. Der dann 66-Jährige macht den Weg frei für einen Nachfolger. Wer das ab 1. Juli sein wird, ist noch offen. Der Abgang des in der Fußballszene glänzend vernetzten Stippel wird jetzt schon im Verein bedauert.

Ganz besonders streicht der scheidende NLZ-Chef die Unterstützung der Jugend durch Präsidiumsmitglied Holger Schäfer und Aufsichtsratsmitglied Günter Daiss heraus. Um die Zukunft der Nachwuchsarbeit bei den Blauen macht sich Stippel keine Sorgen. Im Gegenteil: „Das Fundament des NLZ ist so stabil und die Basis so gut, dass die Kontinuität garantiert ist.“

Weg konsequent fortsetzen

Auch Geschäftsführer Matthias Becher streicht heraus, dass die Richtung im Unterbau der Blauen stimmt: „Norbert Stippel hat nicht nur Strukturen geschaffen, sondern vor allem Menschen entwickelt und ist ihnen stets mit viel Offenheit und Herzlichkeit begegnet. Diesen eingeschlagenen Weg werden wir konsequent fortsetzen.“

Präsidiumsmitglied Schäfer ergänzt: „Unser Anspruch ist es, auf der vorhandenen Basis, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen – mit einer Lösung, die fachlich und menschlich zu den Kickers passt.“

Enge Kontakte zu Blessin

Stippel war vor seinem Amtsantritt am 1. Juli 2020 als NLZ-Chef bei den Kickers als Trainer tätig. Unter anderem coachte er die Clubs TSV Essingen, 1. Göppinger SV, GSV Dürnau, SF Dorfmerkingen, VfL Kirchheim, VfR Aalen, Normannia Gmünd und zweimal – für insgesamt sieben Jahre – den SV Bonlanden. Aus der Zeit beim Club von den Fildern pflegt er bis heute sehr enge und freundschaftliche Kontakte zu seinem damaligen Spieler und Co-Trainer Alexander Blessin, dem Chefcoach des Bundesligisten FC St. Pauli.