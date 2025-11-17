Nina Anhan: „Alles wird gut“ – so äußert sich Haftbefehls Ehefrau

Angesichts der Doku über Haftbefehl und dessen Drogenprobleme urteilen manche über dessen Ehe. Die Frau des Rap-Stars sagt jetzt, er sei derzeit 100 Prozent clean.
„Das ist ein Teil von unserer Geschichte“: So beschreibt Nina Anhan die Beziehung zu ihrem Mann, dem Rapper Haftbefehl, Wochen nach Erscheinen der viel diskutierten Netflix-Doku über dessen Leben und Kampf mit Drogen. „Ich kann’s mir auch nicht immer leicht machen und sagen: Ich bin die Prinzessin hier, und wenn’s mal schwer wird, dann geh’ ich“, sagt die 35-Jährige im RTL-Interview. „In guten wie in schlechten Zeiten würd’ ich sagen jetzt.“