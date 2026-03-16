Für die Lansinger ein alter Bekannter, für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein neues Gesicht: Nils Kreutinger stößt als Charly Bauer zum "Dahoam is Dahoam"-Hauptcast. Im Interview verrät er, worauf sich die Fans freuen dürfen und welche Gemeinsamkeiten es zwischen Charly und ihm selbst gibt.

In Lansing steht eine neue Familienzusammenführung an. Nils Kreutinger (39) stößt zum Hauptcast der BR-Erfolgsserie "Dahoam is Dahoam" (montags bis donnerstags, 19:30 Uhr). Als Charly Bauer verkörpert er den großen Bruder von Philipp Bauer (seit 2012, Philipp Schneider) und wird am 16. März erstmals in Lansing auftauchen. "Er ist für die Lansinger ein alter Bekannter", verrät Kreutinger im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Charly habe seine Spuren in dem fiktiven Dort hinterlassen, möchte aber "seine bewegte Vergangenheit hinter sich lassen".

Charly wird "das gewohnte Leben in Lansing durcheinanderbringen" "Ich denke, die Fans dürfen sich auf eine neue Figur freuen, die das gewohnte Leben in Lansing erst einmal etwas durcheinanderbringen wird", erzählt der Schauspieler weiter. "Charly ist nicht auf den Mund gefallen, sehr selbstbewusst und bringt eine gute Portion Witz, aber auch ein gutes Maß an Konfliktpotential mit." Letzteres dürfte auch in der Beziehung zu Charlys Bruder Philipp deutlich werden.

Hinter den Kulissen war Kreutingers Ankunft in Lansing "sehr entspannt und angenehm". Als Neuer zu einem eingespielten Ensemble zu stoßen, sei natürlich immer aufregend und spannend. "Aber ich wurde vom ersten Tag an so warm und herzlich in die 'DiD'-Familie aufgenommen, dass sich die Arbeit am Set bereits nach den ersten Drehtagen sehr vertraut angefühlt hat."

So ähnlich sind sich Schauspieler und Rolle

Der geborene Regensburger hat nach seiner Schauspielausbildung in Frankfurt über zehn Jahre an mehreren deutschen Theatern gearbeitet, darunter am Staatstheater Wiesbaden und Schauspielhaus Bochum. Auch als Synchronsprecher für Videospiele und TV-Produktionen konnte er sich einen Namen machen. Mit Charly hat er nun eine Rolle übernommen, die ihm wohl selbst am ähnlichsten ist.

"Es gibt sowohl beim Charakter als auch in der Biografie die ein oder andere Gemeinsamkeit zwischen uns", verrät der 39-Jährige. "Charly ist ein sehr offener, humorvoller und bodenständiger Charakter. Er ist häufig sehr pragmatisch und versucht Probleme auf dem 'kurzen Dienstweg' zu lösen." Sie haben sogar beide dieselbe Berufsausbildung als Elektriker absolviert. Außerdem habe seine Rolle schon sehr früh auf eigenen Beinen stehen müssen. "Auch da erkenne ich eine Gemeinsamkeit", sagt der Schauspieler.

Einen Unterschied gibt es dann aber doch. Kreutinger hat selbst zwar einen Bruder und eine Schwester. "Im Gegensatz zu Charly bin ich aber der Jüngste. Die Perspektive des älteren Bruders ist für mich also neu."

"Das ist ein großes Geschenk und eine tolle Erfahrung"

Bisher hatte er mit seinen Rollen nicht so viele Gemeinsamkeiten. "Das ist sehr reizvoll, weil ich als Schauspieler über den Tellerrand hinausblicken muss." Dafür müsse er sich die Figur aber erst greifbar machen und zu dem Charakter durchdringen. "Bei mir völlig fremden Figuren ist das schauspielerisch eine Herausforderung und macht großen Spaß.

Bei einer Rolle wie Charly, die ihm von allen Rollen wohl am ähnlichsten ist, sei "dieser Prozess des 'Durchdringens' nicht ganz so komplex und aufwändig", erklärt Kreutinger. "Das ist ein großes Geschenk und eine tolle Erfahrung." So könne er sich von Anfang an auf Begegnungen und Konflikte mit anderen Figuren konzentrieren.