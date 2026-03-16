Für die Lansinger ein alter Bekannter, für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein neues Gesicht: Nils Kreutinger stößt als Charly Bauer zum "Dahoam is Dahoam"-Hauptcast. Im Interview verrät er, worauf sich die Fans freuen dürfen und welche Gemeinsamkeiten es zwischen Charly und ihm selbst gibt.
In Lansing steht eine neue Familienzusammenführung an. Nils Kreutinger (39) stößt zum Hauptcast der BR-Erfolgsserie "Dahoam is Dahoam" (montags bis donnerstags, 19:30 Uhr). Als Charly Bauer verkörpert er den großen Bruder von Philipp Bauer (seit 2012, Philipp Schneider) und wird am 16. März erstmals in Lansing auftauchen. "Er ist für die Lansinger ein alter Bekannter", verrät Kreutinger im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Charly habe seine Spuren in dem fiktiven Dort hinterlassen, möchte aber "seine bewegte Vergangenheit hinter sich lassen".