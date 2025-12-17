Niemand rechnete mit dem Liebes-Aus: Die fünf überraschendsten Promi-Trennungen des Jahres

Das Privatleben der Promis birgt so manche Überraschung. Und so kommt es auch immer wieder vor, dass vermeintlich glückliche Paare plötzlich getrennte Wege gehen - wie jüngst die Aminatis. Auch andere Beziehungen zerbrachen in diesem Jahr überraschend.

Die am Dienstag bekannt gewordene Trennung von Moderator Daniel Aminati (52) und seiner Ehefrau Patrice (30) hat viele Fans und auch Promi-Kollegen erschüttert. Auf den Instagram-Accounts der beiden äußerten viele Follower ihre Überraschung, da das Paar stets von seiner großen Liebe geschwärmt und noch bis vor ein paar Wochen viele innige Bilder und Videos veröffentlicht hatte. Deshalb ernten sie nun neben Mitgefühl auch Kritik. "Haben sie die heile Welt etwa jahrelang nur vorgespielt?", fragten zahlreiche Nutzer in den Kommentarspalten. Auch bei anderen prominenten Paaren kam das Liebes-Aus in diesem Jahr völlig überraschend.

Daniel und Patrice Aminati Daniel und Patrice Aminati waren seit Sommer 2019 liiert und seit April 2022 verheiratet. Im August 2022 kam ihre Tochter Charly (3) zur Welt. Nur wenige Monate später erhielt Patrice Aminati die Diagnose schwarzer Hautkrebs. Lange schien das Paar den Kampf gegen die Krankheit Seite an Seite zu führen. Doch wie die 30-Jährige nun in ihrer Instagram-Story offenbarte, kriselte es offenbar bereits länger. Daran sei nicht nur die Erkrankung Schuld. "Schon vorher sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert." Sie hätten unterschiedliche Werte, Vorstellungen und Träume. Schließlich habe sie ihn am 23. September verlassen. Auch Daniel Aminati äußerte sich zur Trennung und schrieb: "Die ganzen kräftezehrenden Therapien, starken Medikationen, Gehirnbestrahlungen, die Todesängste, die haben bei meiner Frau Spuren hinterlassen. Es steht mir fern, sie zu verurteilen, weil sie jetzt einen anderen Weg gehen möchte."

Christian Ulmen und Collien Monica Fernandes

Auch mit dieser Nachricht hatte niemand gerechnet: Anfang September gab das Schauspielerpaar Christian Ulmen (50) und Collien Monica Fernandes (44) das Scheitern seiner Ehe bekannt. "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben", teilten sie in einer Erklärung mit. Als Paar werde man "fortan getrennte Wege" gehen, "doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein". 2011 hatten die beiden geheiratet, im April 2012 kam ihre Tochter zur Welt. 2023 zog die Familie von Potsdam nach Mallorca. Collien Fernandes strich mit der Trennung das "Ulmen" aus ihrem Namen und fügte stattdessen für den über die Jahre gewohnten Klang ihren zweiten Vornamen "Monica" ein.

Nicole Kidman und Keith Urban

Sie galten als eines der Hollywoodpaare, das eine skandalfreie Ehe führt. Auf den roten Teppichen rund um den Globus zeigten sich Schauspielerin Nicole Kidman (58) und Countrysänger Keith Urban (58) auch nach vielen gemeinsamen Jahren immer sehr verliebt. Beobachter beschrieben ihre Beziehung als ruhig und stabil. Umso größer der Schock, als Ende September das Aus nach 19 Ehejahren bekannt wurde. Wie US-Medien berichteten, reichte Kidman nur einen Tag nach Bekanntwerden der Trennungsgerüchte die Scheidung ein. Als Grund gab die Oscarpreisträgerin demnach "unüberbrückbare Differenzen" an. Denn hinter den Kulissen ging es wohl nicht so harmonisch wie gedacht zu. Es heißt, Kidman habe lange für die Beziehung gekämpft. Die Schauspielerin, die bereits eine gescheiterte Ehe mit Tom Cruise hinter sich hat, war seit 2006 mit Keith Urban verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović

Bei Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (41) und Ex-Tennis-Star Ana Ivanović (38) schien ebenfalls alles perfekt: 2016 feierten sie eine Traumhochzeit in Venedig und bekamen drei Söhne. Das erste gemeinsame Kind wurde 2018 geboren, im Sommer 2019 gaben sie die Geburt des zweiten bekannt, im Mai 2023 freuten sie sich dann noch über Kind Nummer drei: "Hallo Welt! Unsere Herzen sind voll von Liebe", teilten sie damals via Instagram mit. Auf Events und in gemeinsamen Werbekampagnen zeigten sie sich als Powerpaar. Doch rund zwei Jahre nach der Geburt des Nesthäckchens kamen Gerüchte über eine Trennung auf. Im Juli bestätigte die Serbin dann über ihren Anwalt das Ehe-Aus und nannte "unüberbrückbare Differenzen" als Grund.

Katy Perry und Orlando Bloom

Bei Sängerin Katy Perry (41) und Schauspieler Orlando Bloom (48) warteten eigentlich alle auf die Hochzeit, nachdem sie sich am Valentinstag 2019 verlobt hatten. Statt des erhofften Jaworts bestätigte das Magazin "People" im Juni jedoch die Trennung nach fast neun gemeinsamen Jahren. Einen Rosenkrieg soll es aber bei den Eltern einer Tochter (Daisy, 3) nicht geben. Orlando Bloom erklärte später: "Uns geht es großartig. Uns wird es großartig gehen. Es herrscht nichts als Liebe." Inzwischen hat Katy Perry schon einen neuen berühmten Partner gefunden: den ehemaligen Premierminister von Kanada, Justin Trudeau (53).