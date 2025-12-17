Niemand rechnete mit dem Liebes-Aus: Die fünf überraschendsten Promi-Trennungen des Jahres

Das Privatleben der Promis birgt so manche Überraschung. Und so kommt es auch immer wieder vor, dass vermeintlich glückliche Paare plötzlich getrennte Wege gehen - wie jüngst die Aminatis. Auch andere Beziehungen zerbrachen in diesem Jahr überraschend.
Die am Dienstag bekannt gewordene Trennung von Moderator Daniel Aminati (52) und seiner Ehefrau Patrice (30) hat viele Fans und auch Promi-Kollegen erschüttert. Auf den Instagram-Accounts der beiden äußerten viele Follower ihre Überraschung, da das Paar stets von seiner großen Liebe geschwärmt und noch bis vor ein paar Wochen viele innige Bilder und Videos veröffentlicht hatte. Deshalb ernten sie nun neben Mitgefühl auch Kritik. "Haben sie die heile Welt etwa jahrelang nur vorgespielt?", fragten zahlreiche Nutzer in den Kommentarspalten. Auch bei anderen prominenten Paaren kam das Liebes-Aus in diesem Jahr völlig überraschend.