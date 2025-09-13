Sitzt Deutschland bald auf dem Trockenen?

Niedrigwasser, Blaualgen und Fischsterben: Wie sich das wechselhafte Wetter im Jahresverlauf auf die Wasserversorgung und Flüsse ausgewirkt hat und was man sich vom oft regenreichen Herbst erhofft.
Deutschland hat mit Blick auf Regenfälle und Wasserversorgung bislang ein sehr wechselhaftes Jahr erlebt. Ausgeprägte Trockenphasen wechselten sich mit mancherorts heftigen Niederschlägen ab. Wie die Lage beim Grundwasser und an den Flüssen zu Beginn des Herbstes aussieht. Und was das Ganze mit dem Klimawandel zu tun hat.