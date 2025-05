Niedersachsen: Mann mit Stichverletzung stirbt vor Haus: Ehefrau in U-Haft

1 Die Frau sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Ein 41 Jahre alter Mann ist in Niedersachsen mit Stichverletzungen vor einem Haus gestorben. Seine 33-jährige Ehefrau geriet in Verdacht und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.











Link kopiert



Nach dem Tod eines 41-Jährigen mit einer Stichverletzung vor einem Haus im niedersächsischen Gehlenberg ist seine Ehefrau in Untersuchungshaft genommen worden. Die 33-Jährige wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt, wie die Polizei in Cloppenburg am späten Nachmittag mitteilte. Dieser erließ den Untersuchungshaftbefehl.