Nicole Büttner: Glatze nach der Wahl? FDP-Politikerin verwettet ihre Haare

Die Landtagswahl im Südwesten ist für die FDP überlebenswichtig. Generalsekretärin Büttner setzt klar auf einen Erfolg und ist sich so sicher, dass sie eine riskante Wette eingeht.
Sollte die FDP bei der Wahl in Baden-Württemberg im März aus dem Landtag fliegen, dann wird die neue FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner die Wahlniederlage am eigenen Leib spüren. Genauer am Kopf. In der „Schwäbischen Zeitung“ ist die Politikerin nämlich eine haarige Wette eingegangen: „Ich rasiere mir eine Glatze, wenn wir den Einzug in den Landtag verpassen. Alles weg. Radikal“, sagte die Politikerin der Zeitung.