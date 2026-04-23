Nicola vermittelte den Hund: Pitbull-Klage gegen Brooklyn Beckhams Schwiegervater geht weiter

Eine ehemalige Hausangestellte verklagt Brooklyn Beckhams Schwiegervater Nelson Peltz weiter auf Schadensersatz: Sein Pitbull habe sie mehrfach attackiert. Der Hund soll von Nicola Peltz Beckham vermittelt worden sein.

Im juristischen Streit um den Familienhund des Milliardärs Nelson Peltz (83) sind neue Details bekannt geworden. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, hält die ehemalige Hausangestellte Miledys Morejon an ihrer Zivilklage gegen den Vater von Nicola Peltz Beckham (31) fest. Sie wirft Peltz sowie dessen Ehefrau Claudia (71) vor, ihr Pitbull Houdini habe sie in der Villa der Familie in Palm Beach mehrfach angegriffen und fordert 75.000 US-Dollar Schadensersatz. Peltz' Anwälte hatten im Oktober 2025 ein Vergleichsangebot unterbreitet, das die Klägerin ablehnte - seitdem läuft das Verfahren weiter.

Der Hund war nach Angaben der Zeitung vor rund drei Jahren von Brooklyn Beckhams (27) Ehefrau Nicola aus dem von ihr geführten Tierheim "Yogi's House" vermittelt worden. Zu Morejons Aufgaben habe es gehört, das Tier zu begrüßen, zu streicheln und hinter ihm aufzuräumen. Einige Kolleginnen hätten ihm auch Hundekekse gegeben.

"Vorsicht vor dem Hund" am Grundstück

Die Anwälte von Nelson Peltz haben demnach mehrere neue Anträge eingereicht. Sie wollen eine Abweisung der Klage erwirken und berufen sich auf ein Schild mit der Aufschrift "Vorsicht vor dem Hund" am Anwesen. Morejons Anwälte halten dagegen, ihre Mandantin habe das Haus stets über den Dienstboteneingang betreten und das Schild nie zu Gesicht bekommen.

Zudem versucht das Peltz-Team, das Vermögen des Milliardärs aus einer möglichen Verhandlung herauszuhalten: Geschworene neigten dazu, "die Armen gegen die Reichen zu bevorteilen", heißt es laut der Zeitung in einem der Anträge. Die Anwälte argumentieren außerdem, Morejon sei lediglich als unabhängige Auftragnehmerin tätig gewesen, weshalb die Familie keine "Schutzpflicht" gehabt habe.

Streit gibt es auch um die Aussage von Nicola Peltz Beckham selbst: Die Anwälte der Klägerin wollen sie als Zeugin hören, die Gegenseite verweigert dies mit dem Hinweis, die 31-Jährige wisse nichts über den Vorfall. Morejons Rechtsvertreter nennen das Ablehnungs-Ersuchen daher "verfrüht und inhaltlich fehlerhaft".

Mehrfach von Pitbull attackiert

Die Klage selbst war im Dezember 2024 in Palm Beach eingereicht und erstmals von der US-Seite "Page Six" im Mai 2025 publik gemacht worden. Darin beschreibt Morejon, Houdini habe sie 2023 im rund 100 Millionen Dollar teuren Anwesen der Peltz-Familie mehrfach attackiert - "ohne Provokation, plötzlich und ohne Warnung". Bei einem Vorfall habe das Tier ihre Kleidung zerrissen, bei einem anderen sei sie beim Fluchtversuch gestürzt. Einmal habe sie versucht, sich mit einem Staubsauger zu verteidigen.

Als Folge führt Morejon laut der damaligen Berichterstattung körperliche und seelische Schäden an, darunter "Behinderung, körperliche Beeinträchtigung, Entstellung" sowie Verdienstausfälle. Die 75.000 Dollar, die sie fordert, stützt sie auf ein Gesetz aus Florida, wonach Hundehalter für Schäden durch ihre Tiere haften.

Bereits im Mai 2025 reichten Nelson und Claudia Peltz eine Stellungnahme ein, in der sie jede Fahrlässigkeit zurückwiesen. Es sei "unstrittig", dass Morejon nicht gebissen worden sei und keinen körperlichen Kontakt mit dem Hund gehabt habe, hieß es damals.

Nicht der erste Rechtsstreit in der Familie

Für Nelson Peltz ist es nicht die erste juristische Auseinandersetzung mit ehemaligen Dienstleistern. Der frühere Wendy's-Vorstandschef hatte 2022 die Hochzeitsplanerinnen seiner Tochter verklagt. Peltz warf ihnen vor, "keine Dienstleistungen von Wert" erbracht zu haben und forderte die Anzahlung von 159.000 Dollar zurück. Klage und Gegenklage wurden im November 2023 beigelegt.

Parallel zu den juristischen Auseinandersetzungen rund um die Familie sorgt auch Nicola Peltz Beckhams angespanntes Verhältnis zu ihren Schwiegereltern David und Victoria Beckham immer wieder für Schlagzeilen.