Nicola vermittelte den Hund: Pitbull-Klage gegen Brooklyn Beckhams Schwiegervater geht weiter

Eine ehemalige Hausangestellte verklagt Brooklyn Beckhams Schwiegervater Nelson Peltz weiter auf Schadensersatz: Sein Pitbull habe sie mehrfach attackiert. Der Hund soll von Nicola Peltz Beckham vermittelt worden sein.
Im juristischen Streit um den Familienhund des Milliardärs Nelson Peltz (83) sind neue Details bekannt geworden. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, hält die ehemalige Hausangestellte Miledys Morejon an ihrer Zivilklage gegen den Vater von Nicola Peltz Beckham (31) fest. Sie wirft Peltz sowie dessen Ehefrau Claudia (71) vor, ihr Pitbull Houdini habe sie in der Villa der Familie in Palm Beach mehrfach angegriffen und fordert 75.000 US-Dollar Schadensersatz. Peltz' Anwälte hatten im Oktober 2025 ein Vergleichsangebot unterbreitet, das die Klägerin ablehnte - seitdem läuft das Verfahren weiter.