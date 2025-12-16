Ministerpräsident Winfried Kretschmann verleiht Nicola Leibinger-Kammüller den Ehrentitel Professorin – mit einer außergewöhnlichen Laudatio für die Trumpf-Chefin.
Ein Zufall sei es, dass Nicola Leibinger-Kammüller ausgerechnet an ihrem 66. Geburtstag den Ehrentitel Professorin erhalte, scherzt Ministerpräsident Winfried Kretschmann. „Nicht, dass draußen der Eindruck entsteht, man bekomme solche Ehrungen zum Geburtstag geschenkt.“ Tatsächlich war die Verleihung im Staatsministerium schon früher geplant, musste aber auf diesen Montagabend verschoben werden. Gewürdigt wird damit ihr, wie es heißt, außergewöhnlicher Beitrag zur Wissenschaft in zahlreichen Funktionen.