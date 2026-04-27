Nicht vor 2028? : Fans müssen lange auf neuen James Bond-Film warten

Seit fünf Jahren warten Fans auf den nächsten "James Bond"-Film. Nun droht ein neuer Rekord bei der 007-freien Zeit. Denn angeblich soll der erste Film mit Daniel Craigs Nachfolger frühestens 2028 kommen.
Einen neuen Darsteller für James Bond gibt es noch nicht, mit Denis Villeneuve (58) steht immerhin ein Regisseur für den nächsten 007-Film fest. Doch der wird wohl nicht so schnell in die Kinos kommen. Laut "The Sun" ist angeblich erst in zwei Jahren mit einer Rückkehr des Agenten mit der Lizenz zum Töten zu rechnen.