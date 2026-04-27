Nicht vor 2028? : Fans müssen lange auf neuen James Bond-Film warten

Seit fünf Jahren warten Fans auf den nächsten "James Bond"-Film. Nun droht ein neuer Rekord bei der 007-freien Zeit. Denn angeblich soll der erste Film mit Daniel Craigs Nachfolger frühestens 2028 kommen.

Einen neuen Darsteller für James Bond gibt es noch nicht, mit Denis Villeneuve (58) steht immerhin ein Regisseur für den nächsten 007-Film fest. Doch der wird wohl nicht so schnell in die Kinos kommen. Laut "The Sun" ist angeblich erst in zwei Jahren mit einer Rückkehr des Agenten mit der Lizenz zum Töten zu rechnen.

"Bond wird nicht vor 2028 zurückkehren", sagte ein Insider gegenüber dem Blatt. Die Einstellung der Produzenten habe sich laut der Quelle geändert. Statt "lasst uns das schnell hinter uns bringen", gelte nun "lasst uns sicherstellen, dass wir es richtig machen".

Regisseur Denis Villeneuve macht Pause nach "Dune 3"

Denis Villeneuve hat gerade den dritten und letzten Teil der "Dune"-Saga fertiggestellt. "Dune: Part Three" soll im Dezember 2026 in die Kinos kommen. Danach wolle der Regisseur erst einmal eine längere Pause einlegen, sagte der Insider zur "Sun". Anschließend wolle der Kanadier mit dem Drehbuchautor, dem "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight (66), die endgültige Fassung des Skripts ausarbeiten. Dies könne laut der Quelle mindestens den Sommer 2026 in Anspruch nehmen.

"Realistisch gesehen wäre es schon ein Erfolg, wenn sie die Vorproduktion bis Januar 2027 hinbekommen", sagte der Insider zur britischen Zeitung. Die Dreharbeiten könnten dann bis in den Sommer nächsten Jahres dauern. Darauf folge der Schnittprozess, der noch einmal neun Monate bis ein Jahr dauern könnte.

Längste Pause zwischen zwei Bond-Filmen droht

Kommt der nächste "James Bond" tatsächlich erst 2028 in die Kinos, würde es sich um die längste Pause zwischen zwei 007-Filmen handeln. 2021 war Daniel Craig (58) zuletzt als Doppelnull in "Keine Zeit zu Sterben" im Kino zu sehen.

Sieben Jahre Pause wären es dann. Der bisherige Rekord liegt bei einer Wartezeit von sechs Jahren und vier Monaten. Die Lücke klaffte zwischen Timothy Daltons (80) letztem Einsatz in "Lizenz zum Töten" (1989) und Pierce Brosnans (72) Debüt in "GoldenEye" (1995).

Erst vor wenigen Tagen hat Courtenay Valenti, Chefin der Filmabteilung der Amazon MGM Studios, ein Update zum Bond-Casting gegeben. "Nun, ich weiß, dass Sie sich alle fragen, wann wir bekannt geben, wer James Bond spielen wird", hat Valenti laut dem Magazin "Variety" im Rahmen der Branchenmesse Cinemacon gesagt. "Freuen Sie sich aber noch nicht zu früh. Seien Sie sich bitte bewusst, dass wir uns die Zeit nehmen, dies mit Sorgfalt und tiefem Respekt anzugehen."

In den letzten Jahren kursierten unter anderem die Namen Theo James, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner, Harris Dickinson und Idris Elba.