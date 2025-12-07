Nicht nur die Zwillinge sind dabei: Weihnachtskarte von Charlène und Albert zeigt Überraschungsgast

Die Weihnachtskarte der Fürstenfamilie von Monaco zeigt nicht nur Charlène und Albert sowie die Zwillinge. Auch ein kleiner Vierbeiner hat sich auf das Bild geschlichen.

Die Fürstenfamilie von Monaco hat ihre Weihnachtskarte präsentiert. Auf Instagram ist das Familienbild zu sehen, das der Palast dafür ausgewählt hat. Charlène von Monaco (47) und Fürst Albert II. (67) posieren darauf mit ihren Kindern, den Zwillingen Jacques und Gabriella (10), in einem festlich geschmückten Raum vor einem Weihnachtsbaum mit blauen und braunen Kugeln und Kaminfeuer.

Überraschungsgast auf der Weihnachtskarte Als Überraschungsgast ist Charlènes kleiner Hund Harley auf dem Bild zu sehen. Der Vierbeiner, der die Fürstin auch schon bei Auftritten begleitete, sitzt auf der Grußkarte zwischen der 47-Jährigen und Prinzessin Gabriella auf einem samtig blauen Sofa.

Die Zehnjährige trägt auf dem Bild ein zartrosa Kleid sowie silberne Riemchenschuhe, und lächelt leicht in die Kamera, während ihre Mutter ihr einen Arm umlegt. Charlène präsentiert ein hochgeschlossenes, langärmliges Kleid in Grau, das bis auf den Teppich reicht. Hinter den royalen Damen stehen Albert und Jacques im Partnerlook. Sie zeigen sich in blauen Anzügen mit hellen Hemden. Albert hat ebenfalls den Arm um den Nachwuchs gelegt.

Fürstenfamilie eröffnete Weihnachtsdorf

Am Freitag stand noch ein weiterer Termin der Vorweihnachtszeit für die Fürstenfamilie an. Albert II., Fürstin Charlène und die Zwillinge haben das Weihnachtsdorf ("Village de Noël") in Monaco eröffnet. In diesem Jahr lädt das Rathaus von Monaco Jung und Alt ein, in eine Kulisse einzutauchen, die von der zarten und festlichen Welt der Teddybären inspiriert ist. Laut "News.mc" prägen "23 Gourmet-Stände, 24 Verkaufshütten, Karussells, ein Riesenrad und winterliche Atmosphäre die Promenade des Quai Albert 1er".

Vor Weihnachten gibt es bei Gabriella und Jacques dann noch einen weiteren wichtigen Tag im Kalender. Am 10. Dezember feiern die Zwillinge ihren elften Geburtstag.