Nicht nur die Zwillinge sind dabei: Weihnachtskarte von Charlène und Albert zeigt Überraschungsgast

Die Weihnachtskarte der Fürstenfamilie von Monaco zeigt nicht nur Charlène und Albert sowie die Zwillinge. Auch ein kleiner Vierbeiner hat sich auf das Bild geschlichen.
Die Fürstenfamilie von Monaco hat ihre Weihnachtskarte präsentiert. Auf Instagram ist das Familienbild zu sehen, das der Palast dafür ausgewählt hat. Charlène von Monaco (47) und Fürst Albert II. (67) posieren darauf mit ihren Kindern, den Zwillingen Jacques und Gabriella (10), in einem festlich geschmückten Raum vor einem Weihnachtsbaum mit blauen und braunen Kugeln und Kaminfeuer.