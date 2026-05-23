Niall Horan: Song über verstorbenen Liam Payne erschienen

Im März hatte er den Song bereits angekündigt, jetzt ist er da: Mit "End of an Era" verarbeitet Niall Horan den Tod von Liam Payne.
Niall Horan (32) setzt mit seiner neuen Single "End of an Era" ein musikalisches Denkmal für seinen verstorbenen One-Direction-Bandkollegen Liam Payne (1993-2024). Der Song erschien am Freitag und verarbeitet in persönlichen Zeilen den Verlust, den Horan seit dem Tod seines einstigen One-Direction-Kollegen mit sich trägt. Payne war am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren gestorben, nachdem er in Buenos Aires, Argentinien, vom Balkon seines Hotelzimmers im dritten Stock gestürzt war.