Niall Horan: Song über verstorbenen Liam Payne erschienen

Im März hatte er den Song bereits angekündigt, jetzt ist er da: Mit "End of an Era" verarbeitet Niall Horan den Tod von Liam Payne.

Niall Horan (32) setzt mit seiner neuen Single "End of an Era" ein musikalisches Denkmal für seinen verstorbenen One-Direction-Bandkollegen Liam Payne (1993-2024). Der Song erschien am Freitag und verarbeitet in persönlichen Zeilen den Verlust, den Horan seit dem Tod seines einstigen One-Direction-Kollegen mit sich trägt. Payne war am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren gestorben, nachdem er in Buenos Aires, Argentinien, vom Balkon seines Hotelzimmers im dritten Stock gestürzt war.

In der ersten Strophe des Liedes blickt Horan auf die gemeinsame Vergangenheit zurück und thematisiert direkt, dass er sich nicht von seinem Freund verabschieden konnte. Im weiteren Verlauf des Songs besingt er die unbeschwerte Zeit, die die beiden teilten, und wie abrupt alles endete.

Ein Song, der aus Trauer entstand

Der Refrain macht das zentrale Thema des Stücks deutlich: das Loslassen von jemandem, den man nicht loslassen wollte - und das Gefühl, dass mit einem einzigen Atemzug eine ganze Ära zu Ende geht. In einem "GQ"-Interview im März hatte Horan bereits verraten, dass seine neue Single von der Trauer inspiriert wurde, die er nach Paynes Tod empfand. Kurz nach Paynes Tod hatte sich Horan in einer Instagram-Stellungnahme geäußert, in der er dessen Tod als "herzzerreißend" beschrieb. "All die Lacher, die wir über die Jahre hatten, manchmal über die einfachsten Dinge, kommen mir trotz der Trauer immer wieder in den Sinn. Wir durften unsere kühnsten Träume gemeinsam leben, und ich werde jeden einzelnen Moment für immer in meinem Herzen bewahren."

Niall Horan schrieb den Song zusammen mit seinen langjährigen Co-Songwritern und Produzenten Julian Bunetta und John Ryan, die den verstorbenen Liam Payne ebenfalls gut kannten. "End of an Era" ist Teil von Horans viertem Soloalbum "Dinner Party", das am 5. Juni erscheinen wird. Die Platte umfasst zwölf neue Titel, darunter die bereits erschienenen Singles "Dinner Party" und "Little More Time".