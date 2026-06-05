Next Level Eat: Wenn ein Astronaut klingelt – neuer Lieferdienst mit gesundem Essen startet

Alexander Beck vom Golf-Restaurant in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) hatte die Idee für einen neuen Lieferservice. Dieser will zunächst in Stuttgart mit Ungewöhnlichem punkten.

Um 22 Uhr noch Lust auf einen Zwiebelrostbraten? Oder statt Pizza und Döner lieber ein Tomahawk-Steak? Mit einem neuen Konzept will Alexander Beck den Markt der Lieferservices erobern. Der 37-Jährige, unter anderem Inhaber des Restaurants „Bella Swing“ am Golfplatz in Kornwestheim, setzt dabei auf außergewöhnliche Elemente.

„Es kann nicht sein, dass man sich nach 21 Uhr nichts Gesundes mehr liefern lassen kann“, meint der Gastronom. Viele klassischen Lieferdienste verwenden nach seiner Erfahrung wenig frische Zutaten und können nicht mit der Qualität hochwertiger Gastronomie mithalten. Zwar gebe es durchaus Restaurants, die gutes Essen auch ausliefern. „Aber dort schließt die Küche meist um 21 Uhr“, sagt Beck. Wer am späteren Abend oder in der Nacht noch Hunger verspürt, müsse mit Fast Food und anderen ungesunden Speisen vorliebnehmen.

Viel Erfahrung in der Gastroszene

Das möchte Alexander Beck ändern. Vor zehn Jahren hat der Bauunternehmer den Einstieg in die Gastroszene gewagt. Damals übernahm er die Lokalität „Luna“ im Moldengraben in Kornwestheim und sanierte den Standort umfassend, um sich den Traum von einem Restaurant mit Nachtclub zu erfüllen. Durch die Corona-Pandemie war die Anfangszeit schwer. Doch Beck, der einen Wohnsitz in Stuttgart und im Kreis Ludwigsburg hat, gab nicht auf und suchte nach zusätzlichen Wegen, um in der Gastronomie Fuß zu fassen.

Vor drei Jahren hat er das Restaurant an der Aldinger Straße in Kornwestheim übernommen. Er ist zudem Inhaber des Golf-Restaurants in Cleebronn. Darüber hinaus hat er Cateringerfahrung mit dem Bewirten des amerikanischen Militärs in der Region Stuttgart gesammelt. Der neue Lieferdienst ist für den 37-Jährigen nun der nächste, logische Schritt.

„Next Level Eat“ heißt das neue Angebot, das an diesem Samstag, 6. Juni, an den Start gehen wird. Ab diesem Tag wird auch die dazugehörige App voll funktionstüchtig sein. Auch über andere Apps wie Lieferando soll das Angebot verfügbar sein.

Die Idee hinter „Next Level Eat“: von 10 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts an 365 Tagen im Jahr frische, selbst gemachte Gerichte ausliefern. Zum Start versorgt die neue Küche am Standort in Bad Cannstatt vor allem das Stuttgarter Zentrum und die Stadtteile. Falls sich der Lieferservice dort etabliert und das Konzept nachgefragt wird, wird die Essensbelieferung in Zukunft wahrscheinlich in weiteren Städten ausgerollt.

Sehr große Auswahl auf der Karte

Zu bestellen gibt es neben einer ungewöhnlich großen Auswahl an Getränken mehr als 140 internationale Produkte. Dabei handelt es sich um die gesamte Menükarte des Golf-Restaurants in Kornwestheim und zusätzlich einige typische Lieferdienst-Speisen wie Burger, Wraps und Bowls. Künftig sollen unterschiedliche Ernährungsformen abgedeckt werden, zum Beispiel mit veganen, proteinreichen und kohlenhydratarmen Gerichten. Schon jetzt werden neue angesagte Gerichte wie Kartoffel-Käse-Waffeln angeboten. Auch die von Becks Team kreierte Panizza, eine Mischung aus Pasta und Pizza, gehört zum Liefersortiment.

Vom Single über Familien bis zur Partygesellschaft, im privaten Zuhause oder bei einer Feier in der Firma: Ziel von „Next Level Eat“ ist es, eine große Lieferpalette abzudecken. Damit jeder über nur eine App und aus einer Hand das passende gastronomische Angebot bekommt.

Outfit soll Aufmerksamkeit auf sich ziehen

Nicht nur das Angebot soll sich von der Masse hervorheben. Auch mit den besonders ausgeklügelten Verpackungen und einer ungewöhnlichen Art der Zustellung will die neue Marke Aufmerksamkeit erregen. Die Fahrer der Autos und Lasten-E-Bikes mit dem Raketenlogo übergeben die Speisen in einem

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ungewöhnlichen Outfit, das einem Weltraumanzug nachempfunden ist. „Wir sind einzigartig“, betont Beck, der kein Detail dem Zufall überlassen will.

Dass die Preise über denen der Konkurrenz liegen, räumt der Gastronom ein. Er ist von dem Projekt dennoch fest überzeugt. Seit acht Monaten arbeitet er intensiv mit Felix Glase, der das Restaurant in Kornwestheim leitet, und Geschäftspartnern an dem Konzept von „Next Level Eat“. Seit rund zwei Monaten läuft inkognito ein Probebetrieb. „Die Resonanz ist positiv“, sagt Beck. Dennoch ist die Vorfreude riesig, dass es nun richtig losgehen wird.