Next Level Eat: Wenn ein Astronaut klingelt – neuer Lieferdienst mit gesundem Essen startet

Alexander Beck vom Golf-Restaurant in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) hatte die Idee für einen neuen Lieferservice. Dieser will zunächst in Stuttgart mit Ungewöhnlichem punkten.
Um 22 Uhr noch Lust auf einen Zwiebelrostbraten? Oder statt Pizza und Döner lieber ein Tomahawk-Steak? Mit einem neuen Konzept will Alexander Beck den Markt der Lieferservices erobern. Der 37-Jährige, unter anderem Inhaber des Restaurants „Bella Swing“ am Golfplatz in Kornwestheim, setzt dabei auf außergewöhnliche Elemente.