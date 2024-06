12 Auf vielen Rad- und Fußwegen am Neckar geht nichts mehr, wie etwa rund um den Biergarten Bootshaus in Marbach (siehe Bild). Auch mehrere Straßen im Kreis Ludwigsburg sind wegen des hohen Neckarpegels gesperrt. Foto:

Hochwasser in Baden-Württemberg: Nach starken Regenfällen ist es in einigen Teilen von Baden-Württemberg zu Überschwemmungen gekommen. Wir fassen die aktuellen Ereignisse in einem Newsblog zusammen.











Am Wochenende sind die Flusspegel in Baden-Württemberg vielerorts nach stundenlangen Regenfällen stark angestiegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei kämpfen in der Region Stuttgart und im Süden des Landes gegen die Wassermassen. Es ist keine Entspannung in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor Gewittern und Starkregen.