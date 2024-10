Newsblog zur US-Wahl: Trump macht Wahlkampf bei McDonalds - Spitze gegen Harris

1 Trump machte Wahlkampf bei McDonald’s – und attackiert Harris Foto: dpa/Doug Mills

Die USA wählen am 5. November eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Es ist eine Schicksalswahl für das mächtigste Land der Welt. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Newsblog.











Am 5. November 2024 steht die US-Präsidentschaftswahl an. Die Demokratin Kamala Harris gegen den Republikaner Donald Trump – werden die Vereinigten Staaten von Amerika erstmals von einer Frau regiert oder erhält Trump eine neue Amtszeit? Der Wahlkampf befindet sich längst in der heißen Phase, das Land scheint gespaltener denn je. Eine entscheidende Rolle werden auch in diesem Jahr die Swing States spielen. Verfolgen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen in unserem Newsblog.