New York: Luke Evans und Fran Tomas machen Tony Awards zur Date-Night

Eleganter Auftritt zu zweit: Luke Evans zeigte sich bei den Tony Awards 2026 in New York an der Seite seines Partners Fran Tomas. Evans war für seine Broadway-Debütrolle als Dr. Frank-N-Furter in "The Rocky Horror Show" nominiert.

Weißer Smoking trifft schwarzen Samt: Luke Evans (47) und sein Partner Fran Tomas sorgten bei den 79. Tony Awards am 7. Juni in der Radio City Music Hall in New York für einen stilvollen Paarauftritt. Die beiden erschienen in aufeinander abgestimmten Looks - Evans in einem weißen Doppelreiher mit weiter Hose und schwarzer Fliege, Tomas in einem schwarzen Einreiher mit Samtrevers und ebenfalls schwarzer Fliege.

In einem Clip bei Instagram ist zu sehen, wie Evans zunächst alleine für die Fotografen posiert, mit einer kleinen Handbewegung jedoch anschließend seinen Partner zu sich bittet. Arm in Arm zeigten sich die beiden anschließend als stilvolles Duo auf dem blauen Teppich der Veranstaltung. Ihre Beziehung machten Evans und Tomas 2022 öffentlich.

Für Evans war der Abend bei den Tony Awards nicht nur ein gesellschaftlicher Termin. Der walisische Schauspieler war für einen Tony Award nominiert - in der Kategorie "Beste Hauptrolle in einem Musical", für seine Darstellung des Dr. Frank-N-Furter in "The Rocky Horror Show". Es ist sein Broadway-Debüt.

Evans hatte dem Magazin "People" bereits im Vorfeld erklärt, wie viel ihm dieser Schritt auf die Bühne bedeutet: "Ich wollte schon immer am Broadway auftreten, ich dachte nur nicht, dass es in Stilettos und Netzstrümpfen sein würde." Und weiter: "Es ist eine Rolle, der ich mir sehr, sehr bewusst bin. Kulturell war sie immer Teil unseres Lebens. Man kommt an der Musik nicht vorbei. Jeder kennt mindestens einen Song aus dem Stück."

Er ging leer aus

Die Wahl des Studio 54 als Spielstätte beschrieb Evans als geradezu symbolisch: "Es ist wie der perfekte Ort für dieses Stück, das von Fluidität handelt und von dem Gefühl: 'Träum es nicht, sei es, sei du selbst, was auch immer du bist.' An einem Ort, an dem Hedonismus die Norm war - das ist einfach das perfekte Zuhause dafür."

Den Tony Award konnte Evans, der an dem Abend auch auf der Bühne performte, allerdings nicht mit nach Hause nehmen. In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einem Musical" bekam Joshua Henry für "Ragtime" den Preis.