New York: Luke Evans und Fran Tomas machen Tony Awards zur Date-Night

Eleganter Auftritt zu zweit: Luke Evans zeigte sich bei den Tony Awards 2026 in New York an der Seite seines Partners Fran Tomas. Evans war für seine Broadway-Debütrolle als Dr. Frank-N-Furter in "The Rocky Horror Show" nominiert.
Weißer Smoking trifft schwarzen Samt: Luke Evans (47) und sein Partner Fran Tomas sorgten bei den 79. Tony Awards am 7. Juni in der Radio City Music Hall in New York für einen stilvollen Paarauftritt. Die beiden erschienen in aufeinander abgestimmten Looks - Evans in einem weißen Doppelreiher mit weiter Hose und schwarzer Fliege, Tomas in einem schwarzen Einreiher mit Samtrevers und ebenfalls schwarzer Fliege.