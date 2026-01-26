Neureligiöse Bewegung: Scientology Stuttgart entdeckt TikTok für sich – Verfassungsschutz aufmerksam

Scientology will in Stuttgart verstärkt junge Menschen anwerben. Doch offenbar hat die neureligiöse Glaubensgemeinschaft Konkurrenz bekommen, sagen Beratungsstellen.

Die umstrittene, neureligiöse Glaubensgemeinschaft Scientology hat TikTok für sich entdeckt. Die sogenannte Ideale Org in Stuttgart, wie die Ortsgruppen von Scientology heißen, verbreitet in dem sozialen Netzwerk Clips, die sich eindeutig an ein junges Publikum richten. Vor allem junge Menschen berichten dort vor der Kamera über ihre Erfahrungen mit Scientology, mit einer betont lockeren Ansprache und starkem Fokus darauf, persönliche Probleme mithilfe der Lehre zu bewältigen.

So erzählt etwa eine junge Frau davon, wie sie einen Konflikt mit einer Lehrerin mithilfe eines Kursbesuchs bei Scientology habe beilegen können. Eine andere junge Frau sagt, dass sich ihre Kommunikationsfähigkeit durch ihre Auseinandersetzung mit Dianetik – einem von Scientology-Gründer Science-Fiction-Autor L. Ron Hubbard entwickelten Verfahren – verbessert habe. Ein junger Mann nennt als Ziel der Gemeinschaft „eine Welt ohne Wahnsinn, ohne Verbrecher und ohne Krieg“.

„Schnelle Abhängigkeitsverhältnisse“

Verfassungsschutzbehörden und Beratungsstellen für weltanschauliche Fragen zweifeln an der Redlichkeit dieser hehren Ziele, betrachten Dianetik nicht als Wissenschaft, sondern als „psychotechnologisches Verfahren zur Persönlichkeitsveränderung“ mit der eigentlichen Zielsetzung, Scientology-Anhängern viel Geld aus der Tasche zu ziehen.

„Wir beobachten bei Scientology hochpreisige Kurse, ein hierarchisches System und schnelle Abhängigkeitsverhältnisse“, sagt Sarah Pohl von der vom Kultusministerium geförderten zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen (ZEBRA). Die Organisation verspreche beruflichen wie privaten Erfolg durch Persönlichkeitsentwicklung, setze aber auf manipulative Methoden.

Die aktuellen TikTok-Videos seien ZEBRA bekannt. In den Kommentarspalten beobachte Pohl allerdings, dass Scientology „viel Gegenwind“ in dem sozialen Netzwerk erhalte. „Vor einigen Jahren hat es Scientology schon mal ähnlich auf Instagram probiert“, sagt Pohl. An großen Mitgliederzuwachs durch die Social-Media-Aktivitäten glaubt sie nicht. „Wir hatten in den letzten Jahren keine Gespräche mit Aussteigern, was nicht für ein Wachstum spricht.“

Vielmehr machen ZEBRA aktuell windige Life-Coaches mit esoterischem Einschlag Sorgen. „Hier wächst der Beratungsbedarf am meisten“, sagt Pohl. Auch die Coaches würden Erfolg und Glück im Leben mit zweifelhaften Methoden versprechen – und dafür die psychisch häufig labile Klientel ordentlich zur Kasse bitten.

Überregional Werbung über TikTok

Auch das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) Baden-Württemberg beobachtet die aktuellen Vorgänge im Netz. „Wir als LfV stellen bereits seit vergangenem Sommer fest, dass vermehrt junge Mitglieder der ,Idealen Org’ aus Stuttgart überregional Werbung in den sozialen Medien und insbesondere über TikTok verbreiten“, so ein Sprecher. Zu sehen seien darin „vor allem junge Scientologinnen und Scientologen, die bereits durch ihre Familien in die Organisation hineinsozialisiert wurden“. Die Beiträge befassten sich mit lebens- und alltagsnahen Fragen und bezögen sich letztlich auf gängige Motive aus der scientologischen Ideologie.

„Das LfV hat keine Hinweise darauf, dass die SO mit dieser Werbestrategie tatsächlich erfolgreich neue Mitglieder gewinnen würde“, sagt er Sprecher. Einen ähnlichen Versuch, die Darstellung der Organisation nach außen zu verjüngen, habe es bereits im Jahr 2022 gegeben: „damals auf Instagram“.

In der Scientology-Kirche an der Heilbronner Straße in Stuttgart, die 2018 eröffnet wurde, schweigt man zu den aktuellen Vorgängen und Vorwürfen. Mehrere Anfragen unserer Zeitung blieben unbeantwortet. Auch zur aktuellen Situation von Scientology in Stuttgart, was etwa die Mitgliederentwicklung angeht, war nichts zu erfahren. Andernorts – wie etwa in Hamburg – schätzen Experten die Anhängerzahl der Bewegung als rückläufig ein.

In Stuttgart bleibt Scientology dennoch sehr aktiv. Im Sommer 2025 warb die Organisation laut Verfassungsschutz mit einer Zelt-Ausstellung im Europaviertel für ihre Sache. Dort wollte Scientology über vermeintliche Gefahren von Psychiatrien aufklären – allerdings ohne dabei plakativ namentlich selbst in Erscheinung zu treten.