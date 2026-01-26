Neureligiöse Bewegung: Scientology Stuttgart entdeckt TikTok für sich – Verfassungsschutz aufmerksam

Scientology will in Stuttgart verstärkt junge Menschen anwerben. Doch offenbar hat die neureligiöse Glaubensgemeinschaft Konkurrenz bekommen, sagen Beratungsstellen.
Die umstrittene, neureligiöse Glaubensgemeinschaft Scientology hat TikTok für sich entdeckt. Die sogenannte Ideale Org in Stuttgart, wie die Ortsgruppen von Scientology heißen, verbreitet in dem sozialen Netzwerk Clips, die sich eindeutig an ein junges Publikum richten. Vor allem junge Menschen berichten dort vor der Kamera über ihre Erfahrungen mit Scientology, mit einer betont lockeren Ansprache und starkem Fokus darauf, persönliche Probleme mithilfe der Lehre zu bewältigen.