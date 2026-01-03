Neujahrskonzert im Opernhaus: Das Staatsorchester kann auch träumen

Beim Neujahrskonzert im Opernhaus gibt’s regelmäßig ein volles Haus. Aber konnte das Staatsorchester auch die Erwartungen des Publikums erfüllen?
Während beim Neujahrskonzert in Wien ja schon Schnappatmung ausbricht, wenn der aus New York eingeflogene Dirigent zwischen all die Herren-Walzerei auch mal zwei Kompositionen von Frauen platzieren möchte, denkt sich das Staatsorchester in Stuttgart schon seit Jahren zum Start ins neue Jahr für jedes seiner Programme ein eigenes Thema, einen eigenen Schwerpunkt aus. Deswegen ist das Opernhaus am Eckensee auch regelmäßig ausverkauft, und das vollkommen zu Recht – man geht eigentlich hinterher immer mit dem guten Gefühl nach Haus, angesichts so viel belebender Musik könne das neue Jahr vielleicht ja wirklich richtig gut werden.