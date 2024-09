Neuinterpret der S-Klasse: Trauer um früheren Mercedes-Chefdesigner Bruno Sacco

1 Der frühere Mercedes-Chefdesigner Bruno Sacco Foto: Mercedes-Benz AG

In seine Ära fallen prägende Stilwechsel beim Mercedes-Topmodell S-Klasse. Bruno Sacco ist im Alter von 90 Jahren in Sindelfingen gestorben.











Er gab dem legendären orangefarbenen Mercedes-Versuchssportwagen C111 – mit Wankelmotor und Flügeltüren – seine Form. Und er führte die S-Klasse stilistisch in die Moderne. Mercedes-Benz trauert um seinen langjährigen Designchef Bruno Sacco. Der gebürtige Italiener mit deutscher Staatsbürgerschaft ist am 19. September im Alter von 90 Jahren in Sindelfingen gestorben.