Neuhausen: Diese Familienfirma sorgt bei den Flammenden Sternen für Sicherheit

Das Unternehmen F.A.M Sicherheit stellt Security für große Events nicht nur auf den Fildern. In Jugendhaus Neuhausen fingen die Brüder Fadi Naim und Ali Kalout an.
Ohne die Einsatzkräfte von F.A.M-Sicherheit sind Großveranstaltungen wie die Flammenden Sterne in Ostfildern, die Fasnet in Neuhausen oder das Filderkrautfest in Leinfelden-Echterdingen schwer vorstellbar. Hinter der Security-Firma stehen die Brüder Fadi Naim und Ali Kalout. Mit knapp 300 Einsatzkräften, davon zwölf in Vollzeit, ist das Familienunternehmen sehr erfolgreich. Auf den Fildern gehe nichts ohne sie, sagt Firmenchef Fadi Kalout.