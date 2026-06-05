Neuhausen: Diese Familienfirma sorgt bei den Flammenden Sternen für Sicherheit

Das Unternehmen F.A.M Sicherheit stellt Security für große Events nicht nur auf den Fildern. In Jugendhaus Neuhausen fingen die Brüder Fadi Naim und Ali Kalout an.

Ohne die Einsatzkräfte von F.A.M-Sicherheit sind Großveranstaltungen wie die Flammenden Sterne in Ostfildern, die Fasnet in Neuhausen oder das Filderkrautfest in Leinfelden-Echterdingen schwer vorstellbar. Hinter der Security-Firma stehen die Brüder Fadi Naim und Ali Kalout. Mit knapp 300 Einsatzkräften, davon zwölf in Vollzeit, ist das Familienunternehmen sehr erfolgreich. Auf den Fildern gehe nichts ohne sie, sagt Firmenchef Fadi Kalout.

Bei den Flammenden Sternen in Ostfildern sind jedes Jahr an den drei Abenden des Feuerwerksfestivals Zehntausende auf dem Platz im Scharnhauser Park. Die Mitarbeitenden von F.A.M Sicherheit sorgen nicht nur dafür, dass es an den Eingängen nicht zu Problemen kommt. Wenn es etwa ein Unwetter gibt, kümmern sie sich darum, dass die Massen sicher vom Platz kommen.

Da sind ein kühler Kopf und Souveränität ein Muss. Ihre Einsatzkräfte suchen die Unternehmer aus Neuhausen daher mit viel Bedacht aus.

„Wichtig ist uns, dass wir die Leute gut schulen“, sagt Ali Kalout. Er oder sein Bruder sind bei den Großveranstaltungen immer dabei. Nach den Einsätzen gibt es eine ausführliche Kritik, in dem alle besprechen, was beim nächsten Mal besser werden kann. Ali beschreibt die größte Stärke seines Bruders Fadi darin, Menschen zu motivieren und ihnen das Vertrauen in die eigene Leistung zu geben. Teamgeist spielt bei F.A.M eine zentrale Rolle. Nach jeder Veranstaltung wird gemeinsam reflektiert: Was lief gut? Was kann noch besser werden? Wenn Sicherheitskonzepte für die Großveranstaltungen in den Kommunen erarbeitet werden, sind die Experten der Security-Firma dabei und bringen ihre Erfahrungen ein.

Die Corporate Identity ist beim Familienunternehmen F.A.M-Sicherheit wichtig. Foto: Markus Brändli

Weil sich die Mitarbeitenden im Team wohlfühlen, hat das Familienunternehmen Kalout keine Nachwuchssorgen. In Neuhausen nennen sie alle „die F.A.Ms“, weil sie immer ansprechbar und hilfsbereit sind. Das familiäre Image haben sie sich bewahrt, obwohl sich ihre Terminkalender immer mehr füllen. Die CSDs in Stuttgart, Karlsruhe und Köln, das Filderkrautfest sowie die Flammenden Sterne sind nur einige der Massenveranstaltungen, auf denen ihre Kräfte im Einsatz sind. „Die F.A.M Sicherheit GmbH aus Neuhausen steht seit Jahren für zuverlässige Veranstaltungs- und Sicherheitsbetreuung in der Region“, sagen die Brüder Fadi und Ali Kalout. Darauf sind sie stolz. Gegründet haben die beiden das Unternehmen im Jahr 2009. Damals haben sich die zwei „mit viel Einsatz und Leidenschaft“, wie die beiden betonen, selbstständig gemacht.

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Angefangen hat Fadi Naim Kalout mit dem ehrenamtlichen Sicherheitsdienst im Jugendzentrum Penthaus in Neuhausen. Das damalige Leitungsteam Jochen Baral, Stefan Lemke und Magdalena Häußler habe an ihn geglaubt und ihn bei seinen ersten Schritten in der Security-Branche unterstützt.

„Der erste Einsatz war auf einer Party hier im Flecken“, erinnern die Brüder an die Anfänge. Danach kamen schnell weitere Aufträge, und sie haben sich in der Branche einen Namen gemacht. „Der Anfang war schwer“, erinnert sich Fadi Kalout, der ebenso perfekt schwäbisch wie libanesisch spricht.

Beim Feuerwerksfestival Flammende Sterne ist F.A.M-Sicherheit im Einsatz. Foto: Roberto Bulgrin

Mit einem festen Team von mehr als zwölf Angestellten und mehr als 30 Teilzeitkräften setzt das Unternehmen auf Zusammenhalt und klare Aufgabenverteilung. „Jeder von uns hat seine Aufgabe. Eine Hand greift in die andere – und gemeinsam sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf jeder Veranstaltung“, betont Fadi Kalout. Unterstützt werden die Brüder bei ihrer Arbeit von ihrem langjährigen Freund Ingmar Bayer sowie von Fadis Frau Derya Kalout, die sich gemeinsam um Büroorganisation und Personalangelegenheiten kümmern. Heute begleitet und betreut das Unternehmen mehr als 150 Veranstaltungen pro Jahr.

„Jeder von uns hat seine Aufgabe. Eine Hand greift die andere. Und gemeinsam sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf jeder Veranstaltung.“ Fadi Naim Kalout, F.A.M Sicherheit

Eine Veranstaltung liegt dem Team dabei besonders am Herzen: die Neuhausener Fasnet. „Hier arbeiten wir nicht – wir leben das“, sagt Kalout. „Hier kennen wir jeden, hier sind wir zuhause.“ Dass sie Einsätze bis spät in die Nacht nicht einfach sind, wissen die Menschen, die ihnen begegnen. Doch nicht nur die Chefs, auch ihr Team ist mit Begeisterung dabei und genießt es, den Narren ein friedliches Fest zu ermöglichen.

Dass inzwischen nichts mehr ohne Security geht, hat der Narrenbund seit Jahren erkannt. Bei einem kleineren Event wie der Vorstellung des Prinzenpaares am 11.11. um 11.11 Uhr im Narrenheim sind die Kräfte ebenso im Einsatz wie bei den großen Prunkfestsitzungen oder den Umzügen. Die Vereine zu stärken, ist Fadi Kalout ein großes Anliegen. Er und sein Bruder haben viele Mitgliedschaften, und sie treten auch als Sponsoren auf. Dass Ihnen das wegen ihres wirtschaftlichen Erfolgs möglich ist, freut die beiden.

Eng arbeitet die Security-Firma mit der Polizei und mit anderen Ordnungskräften zusammen. Im Gespräch bleiben, ist da die Devise des kommunikativen Brüderpaars. Falls ein Konflikt doch mal außer Kontrolle gerät, setzt Fadi Kalout auf Deeskalation. Er redet mit den aggressiven Festbesuchern, holt auch mal ein Getränk, zeigt dem Gegenüber Respekt. Mit menschlichen Gesten wie diesen lässt sich aus seiner Sicht manches lösen.